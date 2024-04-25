İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu

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İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılı futbolcularından biri olan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılı futbolcularından olan İrfan Can Kahveci, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmişti.

İspanyol basını 28 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Sevilla'da oynayacağını iddia etti.

İrfan Can'ın 2021'den beri Sevilla'nın takibinde olduğu belirtilen haberde anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu da ileri sürüldü.

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesinin olduğu da hatırlatıldı ve yüklü miktarda bonservis bedeli ödeneceği de ifade edildi.

Sarı lacivertli formayla en parlak sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, 42 resmi maçta 16 gol atarken, 8 de asist yaptı.

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