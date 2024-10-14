İrfan Can’a 2 sürpriz talip çıktı. Ocak ayında harekete geçecekler

Fenerbahçe’de geçen sezon takımı sürükleyen isimlerden biri olmasına rağmen Mourinho döneminde fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci’nin takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Tecrübeli oyuncu için daha önce Fransız kulüplerinin talip olduğu öğrenilirken bir haber de İspanya’dan geldi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre La Liga ekiplerinden Villereal ve Real Betis’in İrfan Can’ı gündemine aldığını yazdı. İki kulübün Ocak ayında teklif yapması bekleniyor.

İrfan Can için daha önce de Fransız ekipleri Marsilya ve Rennes takımlarının talip olduğu öğrenilmişti.

29 yaşındaki oyuncu sezon başından bu yana çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.