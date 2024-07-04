İrfan Can'dan son görev

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat sabah saatlerinde baba acısıyla sarsılmıştı.
Tecrübeli kaleci, bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki babası Ökkeş Eğribayat'in vefat haberiyle büyük üzüntü yaşamıştı.
Avusturya kampından ayrılıp hemen Adana'ya giden İrfan Can Eğribayat babasına son görevini yerine getirdi.
Ökkeş Eğribayat’ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. İrfan Can Eğribayat’ın cenazede çok üzüntülü olduğu görüldü.
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