İrfan Can'dan son görev

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
İrfan Can'dan son görev

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat Adana'da toprağa verildi.

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat sabah saatlerinde baba acısıyla sarsılmıştı.

Tecrübeli kaleci, bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki babası Ökkeş Eğribayat'in vefat haberiyle büyük üzüntü yaşamıştı.

Avusturya kampından ayrılıp hemen Adana'ya giden İrfan Can Eğribayat babasına son görevini yerine getirdi.

Ökkeş Eğribayat’ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. İrfan Can Eğribayat’ın cenazede çok üzüntülü olduğu görüldü.

whatsapp-image-2024-07-04-at-17-35-48-1.jpeg

whatsapp-image-2024-07-04-at-17-35-48-2.jpeg

whatsapp-image-2024-07-04-at-17-35-48-4.jpeg

whatsapp-image-2024-07-04-at-17-35-48-5.jpeg

whatsapp-image-2024-07-04-at-17-35-48.jpeg

İlgili Haberler
Milli takımda gece yarısı operasyonu. 100 kiloyu otelin önüne yığdılar
Son Haberler
Türkiye Hollanda maçının sonucu şimdiden belli oldu. Avusturya maçını bilen kahin köpek Furry seçimini yaptı Spor
Türkiye Hollanda maçının sonucu şimdiden belli oldu. Avusturya maçını bilen kahin köpek Furry seçimini yaptı
Santa Maria kilisesi saldırısında yeni gelişme Gündem
Santa Maria kilisesi saldırısında yeni gelişme
Sinan Ateş cinayetinde gerçekleri araştıran milliyetçi savcıya FETÖ iftirası. Suç duyurusunda bulunuldu Gündem
Sinan Ateş cinayetinde gerçekleri araştıran milliyetçi savcıya FETÖ iftirası. Suç duyurusunda bulunuldu
Ankara Adliyesi’nde yeni iş bölümü belli oldu Gündem
Ankara Adliyesi’nde yeni iş bölümü belli oldu
Bu hisselere yatırım yapanlar parasının yarısını kaybetti Ekonomi
Bu hisselere yatırım yapanlar parasının yarısını kaybetti
Türkiye Hollanda maçı Tüpraş Stadı'nda. Beşiktaş açıkladı Spor
Türkiye Hollanda maçı Tüpraş Stadı'nda. Beşiktaş açıkladı
Türk savaş uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde uçtu Gündem
Türk savaş uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde uçtu