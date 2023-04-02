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İrfan Değirmenci'den Ahmet Hakan'a yanıt: Goygoycu patron sâkisi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Ahmet Hakan, TİP'ten milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci'yi hedef almıştı. Değirmenci, Hakan'a sosyal medya hesabından sert ifadelerle yanıt verdi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 09:07
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İrfan Değirmenci'den Ahmet Hakan'a sert yanıt

İrfan Değirmenci'den Ahmet Hakan'a yanıt: Goygoycu patron sâkisi
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Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili aday adayı olan gazeteci İrfan Değirmenci,"10 yıllık hâki montumu diline dolamışsın Ahmet Hakan. Senin o montu biliyor olman lazım. Kanal D'den beni kovduğunuzda da üstümde aynı mont vardı." diye konuştu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dünkü yazısında İrfan Değirmenci'yi hedef aldı.

"GİY PARKANI GEL ADAY OL"

Hakan, "Erkan Baş goygoyu" başlıklı yazısında Değirmenci'yle ilgili şunları yazdı:

"BİLİMKURGU filmlerinde uzay mekiği mürettebatının ille de tayt giymesiyle kafa bulan Cem Yılmaz’ın esprisini hatırlıyorum.

Şöyle bir şeydi:

- Taytın var mı?

- Var.

- Giy gel baba.

En son İrfan’ın yeşil parkalı adaylık fotoğrafını görünce...

TİP’den aday olmanın bu noktaya vardığını düşündüm:

- Parkan var mı?

- Var.

- O zaman giy parkanı gel, aday ol.

Siyasi körlük nasıl oluşur

Şöyle oluşur:

Yakın çevrenin siyasi görüşleri, alabildiğine genellenir. Sabah akşam sürekli temas içinde olunan aynı kafadaki arkadaşların, Türkiye’nin genelini temsil ettiği zannedilir. Objektif verilere bakmaya tenezzül bile edilmez. Böylece gerçeklerden kopulmuş olur."

İRFAN DEĞİRMENCİ'DEN YANIT

Bu yazının üzerine İrfan Değirmenci, kendisini hedef alan Ahmet Hakan'a sosyal medyadan cevap verdi.

"PATRONUN SÂKİSİ AHMET"

Değirmenci şu ifadeleri kullandı: 

"10 yıllık hâki montumu diline dolamışsın Ahmet Hakan. Senin o montu biliyor olman lazım. Kanal D'den beni kovduğunuzda da üstümde aynı mont vardı. Goygoycu Ahmet, patronun sâkisi Ahmet."

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