İrfan Ünalan’ın kişisel karikatür sergisi Büyükçekmece’de açıldı

Ramazan Süzen
İrfan Ünalan’ın kişisel karikatür sergisi Büyükçekmece’de açıldı
Usta karikatürist İrfan Ünalan, AKM Büyükçekmece Belediyesi İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Usta karikatürist İrfan Ünalan'ın çizmiş olduğu çalışmalar AKM Büyükçekmece Belediyesi İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Sergiye sanatçının öğrencileri gelerek karikatür kursu öğretmenine destek verdiler. Sergi açılışı Genel Koordinatör Hayri Ozanoğlu, Kültür ve Sosyal İşler müdür yardımcısı Pınar Çolak, AKM Sorumlusu Burcu Çıta ve çok sayıda velilerin katılımıyla tamamlandı.

Karikatürist İrfan Ünalan, bugün ve Perşembe günü öğrencilerle karikatür atölye çalışması yapacak.

Serginin son günü minik ziyaretçilere karikatür çizip hediye edecek.

Sergi 29 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilir.

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