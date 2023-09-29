İri iri yağıyor silecekler yetiştiremiyor. İstanbul'da yağmur hızını artırdı

Editör: Bengü Zorlu

İstanbul dün sel kabusu yaşadı. Adeta bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sel oluşmasına neden oldu. İnsanlar ve araçlar yağmur sularında sürüklendi. Ev ve işyerleri sular altında kaldı. Arnavutköy’de metrekareye 218 kilogram, Silivri’de metrekareye 42,5 kilogram, Çatalca’da metrekareye 49.5 kilogram, Sancaktepe metrekareye 32.5 kilogram yağış düştü.

Bugün de yağmur hızını artırarak devam etti. Deneyimli gazeteci Orhan Can, bu sabah yağmurun neden sel baskınları yaşattığını detaylarıyla anlattı hem de bu anları kameraya aldı.

1 DAKİKA 53 SANİYEDE ÖZETLEDİ

Duayen Gazeteci Orhan Can 1 dakika 53 saniye çektiği videoda şu bilgileri aktardı:

"Sabah saat 06.35 Çamlıca Gişeler ve silecek yetişmiyor. Bir yerde suya kapılmazsak işe gideceğiz. İşte gördüğünüz gibi iri damlalarla yağmur yağıyor.

İnşallah barajlar dolar. Buralara asfalta yağmasa da barajlara yağsa. Ama orman bırakmadıkları için suyun toprakla buluşacağı yer kalmadı. Sonrada bize çevreden bahsediyorlar. Maalesef böyle.

"BETON SUYU EMMİ YOR Kİ"

İstanbul'da her taraf beton. Su toprakla buluşmuyor. Sonra soruyorlar ki yeraltı suları yok oldu bitti. Dereler akmıyor. Niye aksın ki toprak emmiyor ki suyu. Betono yağıyor, asfalta yağıyor buradan denize gidiyor işte. İşte durum böyle.

Oysa orman suyu emer indirir yere, toprak onu emer en derin yerlere gönderir. Gidebildiği kadar. Su altı suları da böylece coşar. Bahar mevsiminde. Ama bunu bilmeyecek kadar rant düşmanları rant peşinde koşuyorlar. Para. Bir de bunun öbür dünyada hesap vermesi var."