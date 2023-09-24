Irkçı lider Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Hollanda'da bir provokasyon daha

Hollanda'da, ırkçı lider Wagensveld Türkiye büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırttı. Daha önceden de aynı eylem, yaptığı ortaya çıktı.