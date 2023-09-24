Irkçı lider Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Hollanda'da bir provokasyon daha

Editör: Sami GÜREL
Hollanda'da ırkçı lider Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran yırttı.
Wagensveld, Kuran'dan yırttığı sayfaları yere attı ve üzerine bastı.
Kuran’ı yırtarken de çevredeki polislere teşekkür etti.
DAHA ÖNCE DE KUR'AN-I KERİM'İ YIRTMIŞTI
Wagensveld, 18 Ağustos'ta da Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran yırtmıştı. Geçen ay yırtılan Kuran'ı, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal dün İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine bağlı Mimar Sinan Cami Derneği Başkanı Salih Arslan'dan almıştı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: AŞAĞILIK SALDIRILARI LANETLİYORUZ
Yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı eyleme izin verilmesine tepki göstererek "Hollanda’nın Lahey kentinde bugün (23 Eylül) aralarında Büyükelçiliğimizin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" dedi.
Söz konusu olaya sosyal medyadan da tepki geldi.
Bazı tepkiler şu şekildeydi: