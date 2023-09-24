Irkçı lider Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Hollanda'da bir provokasyon daha

Hollanda'da, ırkçı lider Wagensveld Türkiye büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırttı. Daha önceden de aynı eylem, yaptığı ortaya çıktı.

Irkçı lider Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Hollanda'da bir provokasyon daha

Editör: Sami GÜREL

Hollanda'da ırkçı lider Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran yırttı.

Wagensveld, Kuran'dan yırttığı sayfaları yere attı ve üzerine bastı.

Kuran’ı yırtarken de çevredeki polislere teşekkür etti.

DAHA ÖNCE DE KUR'AN-I KERİM'İ YIRTMIŞTI

Wagensveld, 18 Ağustos'ta da Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran yırtmıştı. Geçen ay yırtılan Kuran'ı, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal dün İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine bağlı Mimar Sinan Cami Derneği Başkanı Salih Arslan'dan almıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: AŞAĞILIK SALDIRILARI LANETLİYORUZ

Yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı eyleme izin verilmesine tepki göstererek "Hollanda’nın Lahey kentinde bugün (23 Eylül) aralarında Büyükelçiliğimizin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" dedi.

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Söz konusu olaya sosyal medyadan da tepki geldi.

Bazı tepkiler şu şekildeydi:

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