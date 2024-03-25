Irkçılık hortladı

Kaynak: Haber Merkezi
Irkçılık hortladı
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyi ve bu konudaki duygularını bir basın toplantısında dile getirdi.

Vinicius, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda yapılacak olan İspanya-Brezilya dostluk maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Futbolun önemine değinirken, ırkçılıkla mücadelenin daha da mühim olduğunu vurguladı: "Futbol oynamak elbette önemli, ancak ırkçılıkla savaşmak daha da önemli. Siyah insanlar da normal bir hayat sürmeli. Böylece ben de kulübümdeki maçlara sadece futbol oynamaya odaklanabilirim. Tek dileğim futbol oynamak ve herkesin normal bir hayat sürmesi."

Vinicius, futbolda maruz kaldığı ırkçı davranışlar karşısında hissettiği üzüntüyü ifade etti: "Ne yazık ki İspanya'da her maçta bu tür olaylar yaşanıyor ve her bir suç duyurusu beni daha da kötü hissettiriyor. Bu, dünyadaki tüm siyah insanlar gibi benim için de üzücü bir durum. Ancak bu sadece İspanya'da değil, tüm dünyada gerçekleşiyor. Babamın başına gelenler de benzerdi; genellikle siyah bir insan yerine beyaz birini tercih ederlerdi. Bu durumun farkındayım ve gelecekte başkalarının aynı sorunları yaşamaması için mücadele ediyorum."

Irkçılığın sadece İspanya'ya özgü olmadığını ve bu konuda uluslararası destek aradığını belirten Vinicius, "UEFA, FIFA, Conmebol, CBF gibi tüm kurumlardan yardım istedim." dedi.

Irkçılık hakkında konuşurken duygularını gizleyemeyen Vinicius, gözyaşlarına boğuldu.

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