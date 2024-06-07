İrlanda halkı sandık başına gitti

Ülkede, 949 belediye meclis üyesinin, 1 belediye başkanının ve 14 AP üyesinin belirlenebilmesi amacıyla oy kullanma işlemi başladı. Halk oylamasıyla seçilecek Limerick Belediye Başkanı, ülkede seçimle görevine gelecek olan ilk belediye başkanı olacak.

Ülkede 5 yıl görev yapacak 31 yerel yönetimdeki 949 belediye meclisi sandalyesi için ise 2 bin 100 aday yarışıyor.

AP SEÇİMLERİ İÇİN DE OY KULLANILACAK

Avrupa Birliği üyesi İrlanda'da vatandaşlar, Avrupa Parlamentosu seçimler için de oy kullanacak. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkedeki yaklaşık 400 milyon seçmenin oy kullanacağı AP’ye İrlanda’dan 14 üye girecek.

AP sandalyesi için İrlanda'da bulunan 3 seçim bölgesinde, toplamda 73 aday yarışıyor.