İrlanda’da konut fiyatlarındaki artış yavaşlıyor

İrlanda’da konut fiyatları, Kasım 2024’te yıllık bazda yüzde 9,4 artış gösterdi. Bu oran, bir önceki ay kaydedilen yüzde 9,7’lik artıştan hafif bir gerilemeyi işaret ediyor. Ayrıca bu, Ağustos ayında yüzde 10,1 ile iki yılın en yüksek seviyesine ulaşan artış oranından bu yana üçüncü ardışık yavaşlama olarak kaydedildi.

Kasım ayında ev fiyatları yüzde 9,7 oranında artarak dairelerdeki yüzde 7,5’lik fiyat artışını geride bıraktı. İrlanda’nın başkenti Dublin’de konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 9,6 olarak gerçekleşirken, başkent dışındaki bölgelerde bu oran yüzde 9,2 ile biraz daha düşük kaldı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise Kasım ayında konut fiyatları yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. Bu oran, Ekim ayında kaydedilen yüzde 0,8’lik artıştan biraz daha düşük olsa da, piyasanın genel yükseliş trendine işaret ediyor.

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DUBLİN FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Dublin, yüksek talep ve sınırlı arz nedeniyle konut fiyatlarında ülkenin diğer bölgelerine kıyasla daha güçlü bir artış sergiliyor. Özellikle şehir merkezindeki konutlar, yatırımcıların ilgisini çekerken, kırsal bölgelerde fiyat artışları daha ılımlı seyrediyor.

Ekonomistler, konut fiyatlarındaki yavaşlamanın talebin bir miktar dengelenmesi ve faiz oranlarının yükselmesiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Ancak Dublin gibi büyük şehirlerde fiyatların yüksek talep nedeniyle artmaya devam etmesi bekleniyor.