Irmağa giren 14 yaşındaki çocuk öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Irmağa giren 14 yaşındaki çocuk öldü

Mersin'in Mut ilçesinde serinlemek amacıyla ırmağa giren 14 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Mersin'in Mut ilçesi Kadıköy Mahallesi'deki Pirinçsuyu ırmağında boğulma vakası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki İbrahim Demir, yakınlarıyla taktak motoruna kum yüklemek amacıyla ırmak kenarına giderek serinlemek için ırmağa girdi.

Demir, suda kaybolurken, yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yakınlarının araması sonucu Demir'e kaybolduğu yerden biraz uzakta ulaşıldı.

Demir, sudan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansa taşındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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