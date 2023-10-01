Irmakta meydana gelen balık ölümlerinin nedeni belli oldu



Bartın Irmağı'nda meydana gelen balık ölümleri üzerine suya kimyasal atık karışıp karışmadığının tespit edilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ırmaktan numune alınmıştı.

Yapılan tahlillerde suya karışan herhangi bir kimyasalın bulunmadığı tespit edildi. Yaşanan balık ölümlerine su seviyesinin yetersiz olması nedeniyle düşen oksijen oranlarının yol açtığı ortaya çıktı.

Balıkların yaşayabilmesi için normalde 1 litrede 5-6 miligram oksijen bulunması gerekirken, ırmaktan alınan su örneklerinde ise litrede 0,5 gramın da altında oksijen bulunduğu belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, alınan numunelerde suyun kirlenmesine yönelik bir bulguya rastlanmadığını, su yetersizliğinin neden olduğu sudaki oksijen oranlarının düşmesi nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığını ifade etti.

Önder, her yıl bu dönemlerde Bartın Irmağı'ndaki oksijen oranının çok azalması nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığını ifade ederek, beklenen yağmurların yağması ile de balık ölümlerinin sona ereceğini kaydetti.