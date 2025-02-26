İş adamı İnan Kıraç için kritik gün! Kızı dava açmıştı... Saatlerce içeride kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İş adamı İnan Kıraç için kritik gün! Kızı dava açmıştı... Saatlerce içeride kaldı

Emine Alangoya ile evlenen iş adamı İnan Kıraç'ın kızı, babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını ileri sürerek babasının evliliğinin iptali için dava açmıştı. Kıraç, akıl sağlığının ispatı için Adli Tıp Kurumu’nda.

Ünlü iş adamı İnan Kıraç, geçtiğimiz aralık ayında Emine Alagonya ile evlenmişti. İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek dava açmıştı. İnan Kıraç’ın kızı babasının evliliği için sahte rapor aldıklarını, rapor için İnan Kıraç’ın hastaneye gidip gitmediğinin araştırılmasını istemişti.

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ÜNLÜ İŞ ADAMI ADLİ TIP’TA

Bunun üzerine mahkeme akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi amacıyla İnan Kıraç'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

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2.5 SAAT İÇERİDE KALDI

İnan Kıraç'ın da sabah saatlerinde avukatı eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na geldiği, 2.5 saat içeride kaldıktan sonra geldiği araçla Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldığı öğrenildi.

İş adamı İnan Kıraç için kritik gün! Kızı dava açmıştı... Saatlerce içeride kaldı

İş adamı İnan Kıraç için kritik gün! Kızı dava açmıştı... Saatlerce içeride kaldı

İş adamı İnan Kıraç için kritik gün! Kızı dava açmıştı... Saatlerce içeride kaldı

İş adamı İnan Kıraç için kritik gün! Kızı dava açmıştı... Saatlerce içeride kaldı

İş adamı İnan Kıraç için kritik gün! Kızı dava açmıştı... Saatlerce içeride kaldı

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