İş adamı itirafçının avukatı AKP’li tanıdık isim çıktı!

İtirafçı iş insanı Murat Kapki’nin avukatı AKP'li Birinci çıktı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, "AKP'li Mücahit Birinci'nin İBB dosyasında avukatlık yaptığını duydum. Kendisini aradım. İBB dosyasında herhangi birinin avukatlığını yapıyor musunuz diye sordum. Bana şunu söyledi. Murat Kapki'nin avukatlığını yapıyormuş" dedi.

Murat Kapki

İDDİAYI DOĞRULADI

AKP'li Mücahit Birinci de bu iddiayı doğrulayan bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, şu ifadeleri kullandı:

Değerli dostlar; Barış Terkoğlu'nun benim vekalet ilişkimle ilgili beyanları doğrudur.

Sadece şu kısmına ek yapacağım. Ben Türkiye'nin bilinen avukatlarından biriyim, dolayısıyla benimle görüşmek isteyen görüşür.

Olayda benden önce 3 kere etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade veren bir şüpheli ile ilgili görüşmek için onsuz olmaz kuralım ise resmi vekaletname şartıdır.

Şüpheli vekaletnameyi çıkarmış ve onunla görüşülmüştür. Olay bundan ibarettir.

Son olarak şunu da hiç karından konuşmadan ifade edeyim. İBB dosyası kapsamında Ekrem İmamoğlu etkin pişman olsun, ifadelerini sarih ve gerçek şekilde versin, vekaletname çıkartması kaydıyla onunla da görüşürüm, avukatı da olurum ve bundan hiç gocunmam