İş adamını zehirli yılanla öldürdüler

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 5 kişi, bir iş insanını öldürmek için zehirli kobra yılanı kullandı.

İş adamını zehirli yılanla öldürdüler

ODA TV ‘nin haberine göre; Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde park halindeki araçta ölü bulunan iş insanı Ankit Chauhan'ın otopsi raporuna göre ölüm sebebinin yılan zehri olduğunu açıkladı.

Polis ekipleri Chauhan’ı kobra kullanarak öldürmek ve cinayetin üstünü örtmek için kaza görünümü verdiği gerekçesiyle yılan terbiyecisi Ramesh Nath'ın tutuklandığını, olaya karışan diğer 4 kişinin ise firar ettiğini bildirdi.

Kıdemli polis Nainital Pankaj Bhatt, yaptığı açıklamada, Chauhan'ın telefon görüşmelerinin tarandığını ve Mahi adında bir kadınla temasta olduğunu öğrendiklerini aktardı. Mahi adındaki kadının bir yılan terbiyecisiyle sürekli telefonda konuşup irtibatta olduklarını aktaran polis, yılan terbiyecisinin gözaltına alındığını söyledi.

Bhatt, yılan terbiyecisinin sorgulamada Mahi'nin arkadaşı ve iki yardımcısının Chauhan'ın üzerine bir kobra bırakarak öldürmeye teşebbüs ettiklerini itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın ilk aşamasında Chauhan'ın kapalı kaldığı araçta karbonmonoksitten zehirlendiğinin düşünüldüğünü kaydeden Bhatt, olayın Chauhan'ın Mahi'nin evini ziyaret ettiği 14 Temmuz'da yaşandığını bildirdi.

Bhatt, evde bulunan diğer 4 sanığın Chauhan'a alkol veya benzeri bir madde içirerek bilincini kaybetmesine neden olduğunu, kobrayı üzerine bıraktıklarını ve ardından Chauhan'ı aracına taşıdıklarını tahmin ettiklerini söyledi.

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