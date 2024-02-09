İş adamlarına tuzak. Yabancı kadınlarla gizlice görüntülerini çekip şantaj yaptılar

Kaynak: İHA
İş adamlarına tuzak. Yabancı kadınlarla gizlice görüntülerini çekip şantaj yaptılar
Mersin’de iş adamlarına şantaj yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Suç örgütü üyelerinin iş adamlarının yabancı kadınlarla gizlice görüntülerini çekerek şantaj yaptığı öğrenildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Organize Suç Örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik fiziki ve teknik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı iş yeri sahiplerinin zorla yabancı uyruklu kadınları çalıştırdığı, ağlarına düşürdükleri iş insanlarını mekânlara getirerek bu kadınlarla eğlendirdikleri kartlarından zorla yüksek meblağlar tahsil ettikleri, ödemeyi kabul etmeyen şahısların gizlice çekilmiş fotoğraflarını yaymak sureti ile tehdit ve şantaj yaptığını belirledi.

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Şüphelilerin yüksek miktarlarda para istediği hatta ev, araba, arsa gibi mal varlıklarına el koymaya çalıştıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine polis bu suçları organize bir şekilde işleyen şüphelilerin yakalanması için aralarında özel harekat timlerinin olduğu 110 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.

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Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 4’üne ev hapsi verildi, 2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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Zorla çalıştırıldığı iddia edilen ve polis tarafından ifadesi alınan 27 kadından yabancı uyruklu 17'si sınır dışı edildi, 2 kişinin ise arandığı bildirildi.

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