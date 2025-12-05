Tunceli 2 gündür bir kadının iddialarıyla çalkalanıyor. B.T. isimli kadın, yaşamak için geldiği Tunceli’de hem barınma hem de iş sorunu nedeniyle fuhşa sürüklendiğini anlattı.

Anlattığına göre; adım adım fuhşa sürüklenen B.T. adlı kadın, Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruyla çete ağını teşhir etti. Birçok kamu görevlisinin de şebekede yer aldığını belirten kadın, fuhuş çetesini isim isim yaptığı başvuruda anlattı. B.T., başvurusunda Şafak Gür, 2019’da Tunceli’de eğitim gören üniversite öğrencilerini kaymakamlara ve valiyle ilişkiye zorlamasıyla gündeme gelen CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu ile çetede yer aldığı belirtilen Munzur Üniversitesi çalışanları, esnaf ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘SENİ İŞE KOYARIM AMA…’

Her şeyin evinde kaldığı kadının sevgilisinin kendisine “Erhan Öz, seni beğenmiş. İş-Kur Müdürü ile arası iyidir: seni işe alır, bir konuşun” demesiyle başladığını anlatan B.T, ifadesinde “Daha sonra bu şahısla Instagram üzerinden konuştuk. Ardından birbirimize telefon numaralarımızı verdik ve telefon görüşmesi yaptık. Tarihini hatırlamadığım bir gün gündüz vakti Erhan Öz’ün evine gittim. Orada bana ‘Seni işe koyarım, ancak bunun karşılığına benimle birliktelik yaşayacaksın’ dedi. Ben de kabul ettim. Bunun karşılığında beni İş-Kur’da işe koydu. …. Temizlik görevlisi olarak işe başladım ve halen orada çalışıyorum. Erhan Öz’le bir kez birliktelik yaşadım” dedi.

B.T’nin anlattıklarına göre sonrası çorap söküğü gibi geldi. B.T’nin bir kere kullanılmayı kabul ettiğini öğrenen bürokrasi, genç kadının üzerine bir akbaba gibi üşüştü.

LİSTEDE KİMLER YOK Kİ

B.T., kentteki fuhuş çetesinde yer aldığını belirttiği İl Gençlik ve Spor Müdürü Antrenörü Sibel Yüksel, 2019’da Tunceli’de eğitim gören üniversite öğrencilerini kaymakamlara ve valiyle ilişkiye zorladığı iddialarıyla gündeme gelen CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı ve Munzur Üniversitesi’nde Daire Başkanı Cem Tekinoğlu, Zabit Yıldız, soyadını bilmediği Okan adlı esnaflar, Şafak Gür, Özkan Aslan, Kemal Demirel, Çetin Çam hakkında suç duyurusunda bulunarak, şikayetçi oldu.

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN PROTESTO

Tunceli’de Dersim Kadın Platformu üyesi kadınlar, kentte fuhuş çetesi olduğu iddialarıyla ilgili "Fuhşa, çeteleşmeye, yozlaşmaya hayır" yürüyüşü düzenledi. Kadınlar adına açıklamayı yapan Haber-Sen İşyeri Temsilcisi Songül Yıldız, “Derinleşen ekonomik kriz, bazı kadınların çetelerin ağına düşmesini kolaylaştırıyor. Şiddet, tehdit ve borçlandırma yoluyla bu ağın içinde tutulduklarına dair ciddi iddialar var. Kimi kamu görevlilerinin kamu içindeki nüfuzlarını kullanarak kadınları fuhşa sürüklediği yönündeki iddialar derhal ve şeffaf biçimde soruşturulmalıdır" dedi.