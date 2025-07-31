İş arayanlara iş fırsatı! Şartları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İş arayanlara iş fırsatı! Şartları belli oldu

Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevine 46 personel alınacak: Adaylar dikkat. 1-15 Ağustos’ta e-Devlet üzerinden başvurular başlıyor. KPSS 70 puan ve yaş sınırı şart

SERHAT KAYA - BİLECİK/ YENİÇAĞ

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan Açık Cezaevine, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 46 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Başvurular, 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet platformu üzerinden, Adalet Bakanlığı’nın “İş Başvuru” kategorisi aracılığıyla kabul edilecek. Alım, Türkiye genelinde farklı kadrolar için toplam 3.500 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli pozisyonlarını kapsıyor.

Gölpazarı Açık Cezaevi için belirlenen 46 personel alımı, bu kapsamda gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları arasında, 2024 KPSS sınavından en az 70 puan (P3, P93, P94) almış olmak yer alıyor. İnfaz ve koruma memuru pozisyonları için adayların 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olması, yani 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Ayrıca, bu pozisyon için boy-kilo endeksi şartı aranıyor. Diğer kadrolar için detaylı koşullar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi cte.adalet.gov.tr adresinde yayımlanan ilan metninde yer alıyor. Adayların yalnızca tek bir unvan ve tek bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceği belirtildi.

whatsapp-image-2025-07-31-at-12-41-32.jpeg

Son Haberler
Beşiktaş'tan KAP açıklaması! Transfer tamam
Beşiktaş'tan KAP açıklaması! Transfer tamam
Altın piyasasında günün bilançosu: Ne oldu? (31 Temmuz 2025)
Altın piyasasında günün bilançosu: Ne oldu?
New York borsası yükselişle açıldı (31 Temmuz 20259
New York borsası yükselişle açıldı
Efsane isimden Solskjaer eleştirisi: "Türk futbolu için fazla nazik"
Efsane isimden Solskjaer eleştirisi: "Türk futbolu için fazla nazik"
Bir ülke daha Filistin'i tanıyacağını açıkladı!
Bir ülke daha Filistin'i tanıyacağını açıkladı!