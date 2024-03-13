İş Bankası temettü kararını açıkladı

Türkiye İş Bankası'nın Kamu Aydınlatma Platformuna gönderdiği bildirimde, şirket yönetim kurulunun 1 Nisan 2024 tarihinde ödenmek üzere C grubu hisseler için; hisse başına brüt 0,2890582 TL, net 0,2601523 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verildiği açıklandı.

NE KADAR TEMETTÜ DAĞITILACAK

İş Bankası dağıtacağı temettüler şöyle

A grubu hisseler için brüt 6,8493200 TL, net 6,1643880 TL

B grubu hisseler için brüt 0,5343496 TL, net 0,4809146 TL

ISKUR için brüt 3,8712733 TL, net 3,4841459 TL

Bankanın açıklamasında, "Yönetimin Kurulunun Kâr Dağıtım Teklifi, ilgide kayıtlı 04.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız ekinde yer alan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında belirtildiği üzere, iznin alınmış ve prosedürlerin tamamlanmış olmasına istinaden, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmanın yanı sıra Bankamızın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr’de , MKK’nın EGKS portalında ve şubelerimizde hissedarlarımızın incelemesine sunulmaktadır.

KAP sistemindeki teknik kısıt nedeniyle kurucu intifa senetlerine dağıtılması öngörülen 9.515,59 TL tutarındaki kâr payı, “İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı” kalemi altında gösterilmiştir" denildi.