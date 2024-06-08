İş Bankası yarın için uyardı. Tüm müşterilerine mesaj gitti

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
İş Bankası yarın için uyardı. Tüm müşterilerine mesaj gitti

Türkiye İş Bankası 9 Haziran 2024 yeni yarın için FAST işlemlerinin yapılamayacağını açıkladı.

Türkiye İş Bankası, İşCep üzerinden kullanıcılarına kesinti bildiriminde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sunduğu FAST işlemine ilişkin Türkiye İş Bankası'ndan kesinti bildirimi yapıldı.

İş Bankası tarafından yapılan bildirimde 9 Haziran 2024 pazar günü FAST işlemleri yapılmayacağı belirtildi.

İş Bankası, "FAST Sistemi'nde gerçekleştirilecek bakım çalışması nedeniyle 9 Haziran 2024 pazar günü 05.00-08.00 saatleri arasında FAST işlemleri yapılamayacaktır" açıklamasını yaptı.

FAST SİSTEMİ NEDİR?

FAST’in açılımı Fonların Anlık ve Sürekli Transferi demektir. Bu sistem Merkez Bankası tarafından işletime alınan anlık ödeme sistemidir.

FAST ile yapılacak ödemeler ve para transferleri 7/24 ve anında karşı hesaba geçiyor.

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