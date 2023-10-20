İş Bankası'ndan 55 bin çalışanını havalara uçuracak karar

İş Bankası 55 bin çalışan ve emeklisine Cumhuriyetin 100. Yılında 22 ayarlık 7 gr. Hatıra altını dağıttı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İş Bankası'ndan 55 bin çalışanını havalara uçuracak karar

Editör: Ersoy ÖZDEM

İş Bankası aldığı bir karar ile Cumhuriyetin 100. Yılında 55 bin çalışan ve emeklisine 22 ayar altın dağıttı.

Banka mensuplarına özel olarak sınırlı sayıda hazırlanan hatıra paralar, T.C. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretildi.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre Darphane'ye özel olarak ürettirilen altınların çalışanlara, emeklilere, dul ve yetimlere veridiği belirtildi. İş Bankası'nın 100'ncü yıl uygulamasının çalışanları ve emeklileri tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.

ekran-goruntusu-2023-10-20-091607.png

Öne Çıkanlar
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımlar BM tarafından denetlenecek Dünya
Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımlar BM tarafından denetlenecek
Google’dan kritik uyarı: Bu uygulama tehlike saçıyor Teknoloji
Google’dan kritik uyarı: Bu uygulama tehlike saçıyor
Herkes bu hocanın sözlerini konuşuyor: Seçimi kaybedersek Gazze düşer diyenler neredesiniz Gündem
Herkes bu hocanın sözlerini konuşuyor: Seçimi kaybedersek Gazze düşer diyenler neredesiniz
Antalya’da her 5 konuttan 1’i yabancılar tarafından satın alındı Ekonomi
Antalya’da her 5 konuttan 1’i yabancılar tarafından satın alındı
Nazar otu nefes açmaya iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Nazar otu nefes açmaya iyi geliyor
Esra Akkaya trafik kazası yaptı. "Çocuk korkudan hala titriyor" Magazin
Esra Akkaya trafik kazası yaptı. "Çocuk korkudan hala titriyor"
Akaryakıta yok artık dedirtecek zam geliyor. Bugün deponuzu doldurun Ekonomi
Akaryakıta yok artık dedirtecek zam geliyor. Bugün deponuzu doldurun