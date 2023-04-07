7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bir bankadan sıfır faizli kredi

İş Bankası, yeni müşterilerine 'Sıfır Faizli Hoş Geldin Kredisi' sunduğunu açıkladı.  İşte kredi ile ilgili detaylar...

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 09:18
Takip Et

İş Bankası’ndan sıfır faizli 'Hoş Geldin Kredisi'

Bir bankadan sıfır faizli kredi
+
Aa
-

Türkiye İş Bankası, bu yıl yeni müşterisi olan veya ürün ve hizmet kullanımını aktifleştiren gerçek kişi tacirlere ve KOBİ'lere "Hoş Geldin Kredisi" ile sıfır faizli kredi imkânı sağlıyor.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada kredi kampanya 50.000 TL'ye kadar, 12 ay vadeli, %0 faizli kredi imkanı tanınacağı belirtildi. 

BAŞVURULAR 28 NİSAN’DA SONA ERİYOR

Banka açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"1 yıl boyunca İnternet Şubesi ve İşCep kanallarımızdan yapılabilecek 100 adet havale ve 100 adet EFT işlemi, 2 adet 10 yapraklı çek karnesi, 10 adet çek tahsilatı içeren Hoş Geldin paketi ücretsiz.

Bankamızla 2023 yılında çalışmaya başlayan/başlayacak ya da interaktif iken aktifleşen Esnaf ve KOBİ’lerimizin işleriyle ilgili nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bankamızın sunduğu kredidir. 

Kampanyaya başvurular 28 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir.

"HOŞ GELDİN KREDİSİ"

Asgari 3 ay, azami 12 ay vadeye kadar kredi başvurusunda bulunulabilir.

1 yıl boyunca İnternet Şubesi ve İşCep kanallarımızdan yapılabilecek 100 adet havale ve 100 adet EFT işlemi, 2 adet 10 yapraklı çek karnesi, 10 adet çek tahsilatı ücretsiz olan Hoş Geldin paketi, Hoş Geldin kredisi kullanımını takip eden hafta tanımlanacaktır.

Sadece Hoş Geldin kredisi kullanan müşterilerimiz Hoş Geldin Paketinden faydalanabilir.​

Hoş Geldin paketi kapsamında verilen ücretsiz çek karnesinde değerli kağıt bedeli alınmaktadır. 

Kampanya kapsamında taksit ödemeli ticari krediler 50.000 TL’ye kadar, 12 aya varan vade ile sınırlıdır. 

Kredi talepleri ve paket tanımı için son karar İş Bankası tarafından verilecektir.

İş Bankası, kredi talebini reddetme ya da gerekli gördüğü takdirde farklı şartlarda kredi tahsis etme ve teminat talep etme hakkına sahiptir. "

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
1
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
2
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
3
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
4
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
5
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
6
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
7
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿Göstericiler Macron’un favori restoranını ateşe verdiler
﻿Göstericiler Macron’un favori restoranını ateşe verdiler
﻿Göstericiler Macron’un favori restoranını ateşe verdiler
﻿Kanser savaşçıları böyle moral buldu
﻿Kanser savaşçıları böyle moral buldu
﻿Kanser savaşçıları böyle moral buldu
﻿Japon hükümeti, Merkez Bankasına yeni başkan atadı
﻿Japon hükümeti, Merkez Bankasına yeni başkan atadı
﻿Japon hükümeti, Merkez Bankasına yeni başkan atadı
﻿7 ilde sahte alkol operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
﻿7 ilde sahte alkol operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
﻿7 ilde sahte alkol operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.