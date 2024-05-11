İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 2,6 trilyon TL’ye ulaştı

Türkiye İş Bankası'ndan finansal sonuçlar...Banka 2024 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu.

Türkiye İş Bankası, aktif büyüklüğünü Mart 2024 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 8,5 artırarak 2,6 trilyon TL seviyesine yükseltti.

2024 yılının ilk çeyreğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2024'te 100. kuruluş yıldönümünu kutladıklarını hatırlatarak, dinamik iş modeli, modern ve sağlam teknolojik altyapıyla bankanın ikinci yizyılında ekonomiye desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

EKONOMİYE 1,7 TRİLYON TL KAYNAK

İş Bankasının finansal sonuçlarına göre mart sonu itibarıyla kredi hacmi1,3 trilyon liraya ulaştı. Bankanın ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,7 trilyon lira olduğu açıklandı.

İş Bankası'nın TP mevduat hacmi Mart 2024 döneminde 837,2 milyar TL'ye ulaştı. Toplam mevduat hacmi ise 1,7 trilyon TL olarak kayıtlara geçti. Banka, dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance tarafından açıklanan, bankacılık sektöründe en değerli markaların sıralandığı 2024 yılı “Banking 500" raporunda Türkiye’deki bankalar arasında ilk sırayı aldı.

