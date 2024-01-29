İş dünyasının korkulu rüyası yeniden hortladı

Piyasalardaki nakit döngüsünün bozulması nedeniyle alacakların tahsil edilememesi, birçok şirketin borçlarını ödeyememesine yol açıyor ve bu durum konkordato başvurularının artmasına neden oluyor.

2023 yılında konkordato ilan eden otel sayısı 13 olurken son 5 yıl içerisinde 307 otel konkordatoya gitti.

Geçmişte genellikle KOBİ'lerin başvurduğu konkordato sürecine, bugün tekstil, mobilya, enerji, kimya gibi çeşitli sektörlerden büyük şirketlerin de talepte bulunması dikkat çekiyor. Hatta otel ve AVM gibi hizmet sektörlerinden işletmelerin de konkordato talepleri öne çıkıyor. Kamu alacaklarının tahsil edilememesi, konkordato başvurularının bir nedeni olarak öne çıkıyor.

Ekonomik zorluklar nedeniyle 2023 yılında konkordato talep eden şirket sayısı 520'ye yaklaştı. Başvurular 2024'ün başlarında da devam ederken, özellikle tekstil, ev tekstili, mobilya, turizm gibi sektörlerde faizlerin hızla artmasıyla kaynak temini sorununun daha da derinleşeceği öngörülüyor.

Bazı sektör temsilcileri, konkordatoda sadece finansal ve kamusal borçların dikkate alınması ve ticari borçların dışarıda tutulması talep ediyor. Ancak bazı temsilciler ise tüm borçların kapsama alınması gerektiğini savunuyor.

Yüzde 55-57 faiz oranlarıyla finansa ulaşmak imkânsız. Enflasyonun bu kadar yukarıda olması talebi iyice daralttı.