Yeni gelin Nazlı Sabancı'dan kebap şov. Zırhla et çekip kebap yaptı

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğünle iş insanı Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Sabancı, hafta sonunu eşiyle Adana'da geçirdi. Kenti gezip lezzetlerini tadan Nazlı Sabancı, bir restoranın düzenlediği Kebap Atölyesi'ne katıldı.

Zırhla et kıyan Nazlı Sabancı, tescilli Adana kebabı yapmasını öğrendi ve ''Adana'da böyle anlar yaşandı.. yeni gelin.. Öğreniyorum'' notuyla sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

. Nazlı Sabancı, eğitimin ardından 'Fahri Kebap Ustası Sertifikası' aldı.

Bu arada Nazlı Sabancı'nın bir koluna akıllı, diğer koluna normal saat taktığı görüldü.