23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yeni gelin Nazlı Sabancı'dan kebap şov. Zırhla et çekip kebap yaptı

Yeni gelin Nazlı Sabancı'dan kebap şov. Zırhla et çekip kebap yaptı

İş insanı Hacı Sabancı ile geçtiğimiz Haziran ayında, Çırağan Sarayı'nda dillere destan bir düğün ile dünya evine giren Nazlı Sabancı'nın paylaşımları sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 12:35
Takip Et

İş İnsanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı kebap yapmayı öğrendi

Yeni gelin Nazlı Sabancı'dan kebap şov. Zırhla et çekip kebap yaptı
+
Aa
-

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğünle iş insanı Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Sabancı, hafta sonunu eşiyle Adana'da geçirdi. Kenti gezip lezzetlerini tadan Nazlı Sabancı, bir restoranın düzenlediği Kebap Atölyesi'ne katıldı.

 

Zırhla et kıyan Nazlı Sabancı, tescilli Adana kebabı yapmasını öğrendi ve  ''Adana'da böyle anlar yaşandı..  yeni gelin.. Öğreniyorum'' notuyla sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

 

 

. Nazlı Sabancı, eğitimin ardından 'Fahri Kebap Ustası Sertifikası' aldı.

Bu arada Nazlı Sabancı'nın bir koluna akıllı, diğer koluna normal saat taktığı görüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Kebapçı Fahri
23.11.2022 13:16
Fahri Kebap Ustalığı Müessesini usta kebapçılar ve kebapçılık mesleğine hayatını adamış ustalar adına reddediyorum. Kebap bir gönül işidir. Kebap hayattır. Kebabıma dokunma.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
3
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
5
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
6
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
7
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Uzmanından alkol bağımlılığında ‘ilk kullanım’ uyarısı
﻿Uzmanından alkol bağımlılığında ‘ilk kullanım’ uyarısı
﻿Uzmanından alkol bağımlılığında ‘ilk kullanım’ uyarısı
﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
﻿ Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
﻿ Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
﻿ Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
﻿Cerablus'ta 7 IŞİD’li terörist yakalandı
﻿Cerablus'ta 7 IŞİD’li terörist yakalandı
﻿Cerablus'ta 7 IŞİD’li terörist yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.