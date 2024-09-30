İş insanı Sabahattin Seven: "Yüksek faiz ve enflasyon, iş dünyasını felç ediyor!"

Yılların tecrübesine sahip iş insanı Sabahattin Seven, ekonomik belirsizliklerin iş dünyasında ciddi sorunlara yol açtığını belirtti. "Yüksek faiz oranları ve enflasyon, iş dünyasını adeta felç etti. Yatırım yapmak neredeyse imkânsız hale geldi. Bankalardan kredi almak, küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir yük haline geldi. Üretimi artırmak yerine, maalesef birçok işletme ayakta kalma mücadelesi veriyor" dedi.

Seven, özellikle KOBİ’lerin yüksek faizler nedeniyle zorlandığını vurgularken, "Bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak, yeni iş alanları yaratmak hayal oldu. Artan maliyetler ise fiyatlara yansıyor, bu da enflasyonun daha da artmasına neden oluyor. Bu kısır döngüden çıkmak için acilen yapısal reformlar yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon, sosyal barışı tehdit ediyor"

Sabahattin Seven, yüksek enflasyonun toplumsal huzur üzerinde de olumsuz etkileri olabileceğini belirterek, "Enflasyon sadece iş dünyasını değil, aynı zamanda toplumun her kesimini olumsuz etkiliyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik daha da derinleşiyor. Vatandaşın alım gücü düşüyor, bu da sosyal barışı tehdit ediyor" dedi.

Hükümetin bir an önce faiz oranlarını ve enflasyonu kontrol altına alacak adımlar atması gerektiğini vurgulayan Seven, "Biz iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak ekonomik istikrar sağlanmadıkça, ne kadar çaba gösterirsek gösterelim, sonuç almak zor olacak" diye ekledi.

"Çözüm, üretim odaklı ekonomi"

Son olarak, Türkiye’nin üretim odaklı bir ekonomi modeline geçmesi gerektiğine dikkat çeken Sabahattin Seven, "Yüksek faiz ve enflasyon, kısa vadede ekonomik göstergeleri düzeltmek için kullanılsa da, uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme modeli sunmuyor. Üretime dayalı, ihracatı artıran ve istihdamı destekleyen bir ekonomi politikası şart. Ancak bu şekilde ekonomik dengeleri sağlayabilir ve halkımızın refah seviyesini yükseltebiliriz" şeklinde konuştu.

Hükümetin, iş insanlarının bu çağrılarına nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.