İş insanın acı kaybı!

Merhumenin cenazesi öğle namazını müteakip Palandöken Hacı Ahmet Baba Camiinde kılınan namazın ardından Yeni Asri Mezarlıkta gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi.
Duayen sanatçı son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze namazına ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, Sağlıkta Haksen Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, TRT çalışanları, Bingöl ve Kılınç ailesi mensupları, akademisyenler, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.