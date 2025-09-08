İş insanın acı kaybı!

Kaynak: İHA
İş insanı Vahit Bingöl ve TRT Erzurum Radyosu Prodüktörlerinden İsmail Bingöl'ün ablası Halime KIlınç vefat etti.

Merhumenin cenazesi öğle namazını müteakip Palandöken Hacı Ahmet Baba Camiinde kılınan namazın ardından Yeni Asri Mezarlıkta gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi.

Duayen sanatçı son yolculuğuna uğurlandıDuayen sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, Sağlıkta Haksen Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, TRT çalışanları, Bingöl ve Kılınç ailesi mensupları, akademisyenler, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

iha-20250908aw534055-5.jpg

