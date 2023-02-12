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İnsan canı bu kadar ucuz mu? İş makinaları enkazdan banka kasası çıkardı vatandaşlar isyan etti

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, insanlar enkaz altındayken banka kasalarının kurtarılmaya çalışılmasına isyan ettiler. Senarist Serkan Ünal, “Babam, annem, kız kardeşim ve komşularımız 6 gündür enkaz altında. Polis ekipleri ve AFAD binamızın altında bulunan Halkbank ve İşbankası kasalarını yukardan aldıkları emirle çıkarmaya gelmişler. Takdir sizin” dedi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 14:23
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İş makinaları deprem enkazından banka kasası çıkarmasına vatandaşlar isyan etti

İnsan canı bu kadar ucuz mu? İş makinaları enkazdan banka kasası çıkardı vatandaşlar isyan etti
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'yi etkiledi. Birçok vatandaş da enkaz altında kaldı.

Kahramanmaraş depreminin ardından on binlerce insanımız enkaz altında günlerdir kurtarılmayı beklerken, görevliler "talimatla" banka kasalarını kurtarmaya başladı ve vatandaşlar bu duruma çok büyük tepki gösterdi.

İnsanlığın öldüğü anlardan biri de Maraş'ta yaşandı. Uyanış Büyük Selçuklu senaristi Serkan Ünal, sosyal medya  hesabından insanları bırakıp banka kasası kurtarmaya çalışan görevlileri paylaştı.

Ünal paylaşımında, “Babam, annem, kız kardeşim ve komşularımız 6 gündür enkaz altında. Polis ekipleri ve AFAD binamızın altında bulunan Halkbank ve İşbankası kasalarını yukardan aldıkları emirle çıkarmaya gelmişler. Takdir sizin” ifadelerini kullandı.

Ünal’ın paylaştığı videoda depremzedeler AFAD ve polis ekiplerine tepki gösterdi.

Ünal'ın paylaştığı videoda bir depremzedenin, "Bizim ülkemizde insan canı kadar ucuz hiçbir şey yok. Millet parasının derdinde. Benim canlarım orada yatıyor. Benim canlarım orada yatarken kasa çıkartmanın derdindeler. Böyle bir adilik olamaz" dediği duyuldu.

 

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