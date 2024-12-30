İş makinesi çalışırken üzerine çığ düştü

İş makinesi ve operatörü kar altına gömülürken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle operatör sağ olarak kurtarıldı. Çığ düşüşü anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

OLAY BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Tuzluca köyü yakınlarında gerçekleşti. İl Özel İdaresi'ne ait ekiplerin yol açma çalışmaları sırasında, aniden meydana gelen çığ, iş makinesinin üzerine düştü. Çığ düşmesi sonucu iş makinesi ve operatör Şeyhmus Cin kar altına kaldı.

OPERATÖR KAR ALTINDAN ÇIKARILDI

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile operatör Şeyhmus Cin, kar yığını altından sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Cin, hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen operatörün tedavisi devam ediyor.

İŞ MAKİNESİ DE KAR ALTINDAN ÇIKARILDI

Çalışmaların ardından, iş makinesi de ekiplerin müdahalesiyle kar altından çıkarıldı. Yaşanan çığ olayı, yol açma çalışmalarına katılan bir görevli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, çığın düştüğü anı ve operatörün kurtarılmasını belgeledi.