İş makinesi Körfez’de terör estirdi! 2 otomobile ve balkona çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı

Alınan bilgilere göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Caddesi’nde yokuş aşağı inen iş makinesi, kontrolden çıkıp önce seyir halindeki 54 AGS 534 plakalı otomobile, ardından anne ve iki çocuğun bulunduğu 41 TO 803 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan iş makinesi, yolun karşısındaki bir apartmanın ikinci kat balkonuna çarparak durdu. Kazada iş makinesi operatörü, anne ve iki çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

İş makinesinde sıkışan ve durumu ağır olan operatör, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer otomobildeki anne ve iki çocuğu da ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.