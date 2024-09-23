İş makinesi yüklü TIR şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Kaynak: DHA
İş makinesi yüklü TIR şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, iş makinesi yüklü TIR şarampole yuvarlandı. Kazada TIR şoförü Turan Köklü ile iş makinesinin operatörü Hasan Zeki Yıldırım hayatını kaybetti.

Artvin Yusufeli'nde İş makinesi yüklü TIR, kontrolden çıktı, şarampole yuvarlandı. Kazada TIR şoförü ve iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi

Kaza Yusufeli'ne bağlı Bahar Yaylası yolu Nagarev mevkiinde meydana geldi. Dereiçi köyünden Bahar Yaylası'na doğru giden Turan Köklü idaresinde iş makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybedince olanlar oldu. TIR üstündeki iş makinesiyle şarampole yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten düşen TIR, uçurumda yan yatarak durabildi.

TIR şoförü Turan Köklü ve iş makinesi operatörü Hasan Zeki Yıldırım, kaza yerinde hayatını kaybetti. Savcılık incelemesi ardından cenazeler hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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