İş makinesini temizliyordu: 17 yaştaki gençten acı haber!

Kaynak: İHA
İş makinesini temizliyordu: 17 yaştaki gençten acı haber!

Kayseri'de iş makinesini temizlerken dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düşüp kaybolan 17 yaşındaki gençten acı haber geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Sarıoğlan ilçesine bağlı Burunören Mahallesi'nde M.Ö.; iddiaya göre dün öğle saatlerinde iş makinesini temizlediği sırada dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. M.Ö.'nün bulunması için olay yerine 7 kişilik AFAD ekibi, su üstü arama kurtarma botu ile 1 arama kurtarma köpeği yönlendirildi.

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Ayrıca Sarıoğlan itfaiyesi, Kayseri Büyükşehir Belediye itfaiyesinden toplam 16 kişilik dalgıç ekibi, 112 ambulansı, UMKE ekibi, Sarıoğlan İlçe Jandarma personeli gönüllü Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri ve İHH ekipleri de arama çalışmalarına destek verdi.

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Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda nehirde kaybolan M.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Talihsiz gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

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