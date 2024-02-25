İş nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Kaynak: İHA
İş nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü
Eskişehir’de 27 yaşındaki Berkan Harman, iş konusunda anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı tarafından silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Eskişehir’in Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta gece saatlerinde bir evde iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Berkan Harman ile arkadaşı A.A.B. arasında ortak yapacakları iş konusundaki anlaşmazlıktan dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve A.A.B. arkadaşı Berkan Harman’ı silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipler, Harman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

TABANCI VE AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından A.A.B. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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