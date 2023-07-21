İş yerinde kadını rehin alan saldırgan kamerada

İş Merkezindeki Korku Dolu Anlar Kameralara Yansıdı

Şahıs, iş merkezinde çalışan bir kadını bıçağı boğazına dayayarak rehin aldı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Saldırganın Rehin Aldığı Kadın Çığlıklar Atarak Yardım İstedi

Rehin aldığı kadının telefonunu da alan saldırgan, kadının saçlarından çekerek ona şiddet uyguladı. Kadının çığlıkları, iş merkezindeki güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti ve hemen polis ekiplerine haber verdiler.

Polisin Uzun Uğraşlarıyla Kurtarılan Kadın ve Saldırganın Gözaltına Alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, bıçaklı saldırganı ikna etmeye çalıştı. Polis, uzun uğraşlar sonucu R.K.'yi ikna ederek bıçağı bırakmasını sağladı. Ardından saldırgan, polis aracına bindirilerek gözaltına alındı.

Rehin alınan kadın da polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca yapılan sorgulamada saldırganın daha önce kapkaç ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedilmesi ve polisin başarılı müdahalesiyle rehin alınan kadının kurtarılması, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Emniyet güçlerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde daha büyük bir trajedi yaşanmadan olay sonlandırıldı.