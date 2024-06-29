İş yerinde kurşunlandı

Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan dükkanın önüne gelen kişi, husumetlisi İbrahim Türk'ü dışarı çağırdı. İbrahim Türk'ün dışarı çıkmaması üzerine saldırgan silahını rastgele ateşledi.

Kurşunların hedefi olan kişi ağır yaralanırken saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim Türk'ün hayati tehlikesi sürüyor.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.