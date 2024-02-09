İş yerinden tablet ve cep telefonu hırsızlığı kamerada

Mardin'in Midyat ilçe merkezindeki Cumhuriyet Bulvarı Dörtyol Kavşağı’nda meydana gelen olayda, yüzlerini atkı ve bere ile kapatan 2 hırsız, cep telefonu satılan iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

"150 BİN TL DEĞERİNDEKİ 5 TABLET VE 5 CEP TELEFONU ÇALDILAR"

Şüpheliler girdikleri iş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerindeki 5 tablet ve 5 cep telefonu ile çok sayıda şarj cihazını çalarak olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi Orhan Turan, camlarının kırık, tablet ve telefonların yerinde olmadığı görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.