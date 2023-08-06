İş yerine silahlı saldırıda ilginç savunma

Adana’nın Kozan ilçesinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafeye silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından bekçiler saldırganları silah ile birlikte kovalamaca sonucu yakalandı.

KAYNAK: İHA
İş yerine silahlı saldırıda ilginç savunma

Edinilen Bilgiye göre Adana’nın Kozan ilçesinde 5 Ağustos gecesi bir kafenin kurşunlanması üzerine Kozan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler ve bekçiler iş yerini kurşunlayan şüphelileri kovalamaca sonucu üzerine olayda kullanılan silah ile birlikte Kozan Cumhuriyet savcılığının talimatı ile gözaltına aldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kozan Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde nöbetçi mahkemeye şüpheliler geniş güvenlik ile çıkarılırken M.E isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan, A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.N.Z. ve M.B.Y. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Şüpheli M.E ifadesinde havaya ateş ettiğini tesadüfen kurşunların iş yerine geldiğini savunurken iş yeri sahibinin şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

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