İş yerini tahliye etmeyen esnaf elektriği kesilince caddeyi kapattı

Malatya’da deprem felaketi sonrası rezerv alan ilan edilen mahallede esnafın dükkanlarını tahliye etmeleri için süre verildi. Verilen sürede boşaltılmayan iş yerlerinin elektriği kesildi. Duruma tepki gösteren esnaf caddeyi trafiğe kapattı.

İçeride ürünlerinin elektriklerin olmaması nedeniyle bozulacağını ifade eden esnafın eylemi nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Güvenlik güçleri yolu kapatan esnafın eylemini sonlandırması için görüşmeleri sürdürürken, esnaf ise 31 Mart yerel seçimleri öncesi kendilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in sözünde durmadığını iddia etti. Er'in yılsonuna kadar caddenin boşaltılmayacağı sözünü kendilerine verdiğini öne süren esnaf, duruma tepki gösterdi. Kendilerine yer gösterilmediğini öne süren esnaf, deprem sonrası yıkılmayan tek caddenin de yıkılacak olmasına tepki gösteriyor.