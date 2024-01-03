İş yerlerine girip SMA’lı çocuğun bağış kutusunu çalmışlar. Vicdansızlar elleriniz kırılsın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde A.T. (30) ve F.E. (29), 6 ayrı iş yerine girerek SMA hastası bebek için toplanan bağış kutularını çaldı.
Olayın ardından iş yerlerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, şahısların kaşla göz arasında bağış kutularını çaldığı görüldü.
Şüpheliler, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.