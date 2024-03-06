İsa Hoca Akhisar'ı diriltti

Kaynak: DHA
İsa Hoca Akhisar'ı diriltti
Akhisarspor'da İsa Turan etkisi göz kamaştırıyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta amatör küme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Akhisarspor'da devre arasında teknik direktörlüğe gelen İsa Turan takımını toparladı.

Kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nun uzun süre yardımcılığını yapan ve kulüpte daha önceden antrenör olarak çalışan İsa Turan yönetimindeki son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden yeşil-silahlı ekip 1 maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı.

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1 AY ÖNCE GÖREVE GELDİ

Galatasaray'ın da eski teknik direktörlük yardımcılığı görevinde bulunan İsa Turan 1 ay önce Akhisar'la anlaştı.

Kulüp binasında Başkan Öner Alanç'ın da yer aldığı imza töreni sonrası kulüpten, "A takımımızın teknik direktörlüğü için Sayın İsa Turan ve ekibi ile sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" mesajı paylaşıldı.

Akhisarspor'da eski teknik direktörlerden Hamza Hamzaoğlu'nun ekibinde yer alan İsa Turan'ın ekibinde kaleci antrenörü olarak Metin Mert, yardımcı antrenör olarak Şevket Candar ve Hüsnü Koşaner görev yapıyor.

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