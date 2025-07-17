İsa Karakaş canlı yayında duyurdu: Asgari ücrete zam için o tarihi işaret etti

İsa Karakaş, TÜİK verilerine göre Temmuz ayı itibarıyla asgari ücretlilerin %16.67 oranında enflasyona ezildiğini vurguladı. 2024 yılında yapılan %30’luk zammın, %44.38’lik enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirten uzman, çalışanların %14.38 oranında alacaklı olduğunu ifade etti.

Özel sektör ile kamu çalışanları arasındaki maaş farkının kabul edilemez boyutlara ulaştığını dile getiren Karakaş, hem çalışanların hem de işverenlerin zam talebinde bulunduğunu söyledi. “Eylül ayında düzeltme şeklinde bir güncelleme yapılması kaçınılmaz” diyerek hükümete çağrıda bulunan İsa Karakaş şöyle konuştu:

Ocak ayından beri asgari ücrette %5'in üzerinde bir erime oldu. Dolayısıyla inanılmaz bir baskı var. Sadece milletvekillerine değil. AK Parti teşkilatında da çok büyük serzenişler içerisinde. Mesela iş beğenilmiyor deniliyor ama 22.000 lira ile İstanbul gibi, Ankara gibi bir yerde sadece ulaşım giderini baz aldığın zaman zaten o ücretin hiçbir işe yaramadığı aşikar. Sayın Bakan da söyledi. %70'in üzerinde ev sahibi var. %78 gibi bir rakam söyledi. Ama TÜİK rakamlarına baktığımız zaman o rakamın çok düşük olduğunu yani lojmanda oturan ya da ailesinin evinde oturanlar da ev sahibi kabul edilmiş. Dolayısıyla büyük bir kiracı sorunu var ve en önemlisi yeni nesil gençler, yeni çalışma hayatına girenlerin hepsi evsiz. Şimdi bir düşünün yani şimdi 22.104 liranın nereden bakarsanız bakın Ankara'da, İstanbul'da hatta küçük şehirlere baktığımız zaman 15.000 altında artık kiralık bir ev kalmadı. Şimdi 7.000 lira da ulaşıma gittiği zaman elde var sıfır. Yani şimdi bir insan 45 saatini gidip tamamen bir işverene verdiği zaman elinde kalan sıfır oluyor. Gıda ihtiyacını bile karşılamıyor. Bu asgari ücret zaten 2024 yılına baktığımız zaman bakın %44.38 enflasyon varken 17.000 liradan 22.104 liraya çıkarılarak %30 zam yapıldı. 2024 yılında asgari ücretlilerin %14.38 alacağı var. Yani enflasyonun altında %14.38 oranında 2024 yılında zam yapıldı. Şimdi Temmuz ayına geldik. Temmuz ayına geldiğimiz zaman %16.67 oranında TÜİK enflasyonundan bahsediyoruz. TÜİK'in enflasyonuna göre Temmuz ayı itibariyle bütün asgari ücretlilerin ücretlerinde %16.67 oranında enflasyona ezildikleri tescillendi. Şimdi Temmuz'da beklemiyorduk. Ancak Temmuz ayından itibaren artık artık faiz düşüşü bekliyoruz. Dolayısıyla TÜİK verilerine göre şu anda enflasyon dizginlenmiş durumda gözüküyor. Temmuzdaki düşüşler ile birlikte dolayısıyla artık asgari ücrete zam yapılması sadece AK Parti milletvekillerinin talebi değil, işverenlerin de talebi. Çünkü birçok işveren kesimi de söyledi. Bu ücretle artık çalışmak imkansız.

GÜNCELLEME KAÇINILMAZ

Bir de şunu söyleyelim. Bakın şimdi asgari ücret dediğimiz mesele sadece 8 milyonu aşkın asgari ücreti ilgilendirmiyor. Komşu ücretleri de baz aldığımız zaman hatta tüm özel sektörü baz alalım. Özel sektörde beyaz yakalılar dahil bütün yapılan araştırmalarda özel sektörün neredeyse %70'in üzerinde asgari ücrete zam yapılıp yapılmamasına göre yapılıyor. Geçen seneden beri güncelleme olmadığı için özel sektör çalışanların maaşlarıyla kamu işçilerinin maaşları arasında inanılmaz bir makas farkı oluştu. Bu kabul edilebilir bir fark değil. Ve dolayısıyla hükümetin artık çok zaman kaybetmeden Eylül ayında düzeltme şeklinde bir güncelleme yapılması kaçınılmaz diyorum.