Malatya'da depremzede işçilere tazminatsız işten atma tehdidi. İşçi can patron kar derdinde

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, depremde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’daki Mil-May Tekstil yönetiminin, evleri yıkılan ve yakınlarını kaybeden işçileri tazminatsız olarak işten atmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından işçilere gönderilen mesajı yayınlayan Türkmen, paylaşımına “Malatya’daki Mil-May Tekstil adlı fabrikanın, ‘Evimiz yıkıldı’, ‘Yakınlarımızı kaybettik’, ‘Bu halde işe nasıl gelelim’ diyen işçilere gönderdiği mesaj. İş akdiniz derhal, tazminatsız feshedilecek! Öyle mi Mil-May patronu? Bu da BİRTEK-SEN’in size mesajı: Hele bir deneyin” notunu ekledi.

Duvar'da yer alan habere göre; BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen'in paylaşımına göre, şirket yönetiminin işçilere gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Öncelikle 06.02.2023 tarihinde yaşanan üzücü ve yıkıcı deprem felaketi nedeniyle acılarınızı paylaşıyoruz.

Tarafınız ile daha önce yapmış olduğumuz görüşmede hepimizi derinden sarsan deprem nedeniyle işe devam edemeyeceğinizi tarafımıza bildirmiş bulunmaktasınız.

İşe devam etmeyeceğiniz yönünde kararınız kesin ise her ne kadar bu şekilde iş akdinizin sona ermesini istemesek de yasal yükümlülüklerimizin olması ve iş yerindeki faaliyetlerin devam etmek zorunda olması nedeniyle iş akdinizin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/III. maddesi gereğince haklı nedenle derhal, tazminatsız olarak feshedileceğini tarafınıza bildiririz.

Tekrar geçmiş olsun dileklerimizle.”