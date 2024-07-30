İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Kaynak: İHA
İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde işçi servisi ile lojistik kamyonunun çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kazada, R.Ö. idaresindeki 38 P 0791 plakalı işçi servisi ile U.E. yönetimindeki 26 AFT 262 plakalı lojistik kamyonu çarpışırken, kaza sonucunda sürücü R.Ö. ile birlikte işçi servisinde bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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