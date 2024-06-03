İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var

Olay, sabah erken saatlerde Hıdırağa Mahallesi'ndeki Çırak Bayırı mevkiinde gerçekleşti.
59 B 4450 plakalı kapalı kasa minibüsü kullanan Mehmet Değirmenci ve aynı yolda seyreden 59 S 1550 plakalı işçi midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
Bu feci kazada, sürücü Değirmenci ve yanında bulunan Refik Erkan Yedek hayatlarını kaybederken, midibüste bulunan 9 işçi yaralandı.
Olay yerine hızla ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar aracılığıyla Çorlu Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.