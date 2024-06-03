İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var

İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kapalı kasa minibüs ile bir fabrika çalışanlarını taşıyan midibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise yaralandı.

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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 1

Olay, sabah erken saatlerde Hıdırağa Mahallesi'ndeki Çırak Bayırı mevkiinde gerçekleşti.

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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 2

59 B 4450 plakalı kapalı kasa minibüsü kullanan Mehmet Değirmenci ve aynı yolda seyreden 59 S 1550 plakalı işçi midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 3

Bu feci kazada, sürücü Değirmenci ve yanında bulunan Refik Erkan Yedek hayatlarını kaybederken, midibüste bulunan 9 işçi yaralandı.

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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 4

Olay yerine hızla ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar aracılığıyla Çorlu Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 5

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 6
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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 7
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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 8
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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 9
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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 10
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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 11
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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 12
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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 13
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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 14
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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 15
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İşçi servisi ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var 16
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