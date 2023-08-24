İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 30 yaralı

Manisa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 30 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 30 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Soma-Savaştepe bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan midibüs ile aynı yönde seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle işçileri taşıyan midibüs devrilerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir ve Manisa

Büyükşehir itfaiye ekipleri ile birlikte çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 1’i ağır 30 kişi yaralanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil ve midibüste sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Soma ve Savaştepe Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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