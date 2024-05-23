İşçi servisi tıra çarptı: 8 yaralı

Eskişehir-Ankara karayolu 71 Evler Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Ahmet A. kontrolündeki işçi servisi, yağışlı havanın etkisiyle kontrolünü kaybetti ve önünde hareket halinde olan Cabbar T.’nin kontrolündeki tıra çarptı.

Kazanın şiddetiyle, serviste bulunan Mehmet Emin S. (45), Eyüpcan A. (27), Nadiye Ç. (56), Deniz A. (40), Mustafa Ü. (37), Berke Can Ç. (23), Erhan A. (38) ve Miraç Asil B. (7) yaralanırken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

8 yaralının durumunun iyi olduğu iletildi.