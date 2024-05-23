İşçi servisi tıra çarptı: 8 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşçi servisi tıra çarptı: 8 yaralı

Eskişehir’de bir işçi servisi, seyir halindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Eskişehir-Ankara karayolu 71 Evler Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Ahmet A. kontrolündeki işçi servisi, yağışlı havanın etkisiyle kontrolünü kaybetti ve önünde hareket halinde olan Cabbar T.’nin kontrolündeki tıra çarptı.

Kazanın şiddetiyle, serviste bulunan Mehmet Emin S. (45), Eyüpcan A. (27), Nadiye Ç. (56), Deniz A. (40), Mustafa Ü. (37), Berke Can Ç. (23), Erhan A. (38) ve Miraç Asil B. (7) yaralanırken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

8 yaralının durumunun iyi olduğu iletildi.

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