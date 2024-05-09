İşçi servisinin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Küçük Mustafa Mahallesi Sokullu Caddesi'nde gerçekleşen trafik kazasında, 38 P 0125 plakalı işçi servisi ile çocuğun kesiştiği anlar korkunç bir sonuca yol açtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Bu acı olayın tanığı olan çocuğun teyzesi, yeğeninin ölüm haberiyle yıkıldı ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

M.B.Ü.'nün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldıktan sonra incelemeye alındı. Servis sürücüsü ise gözaltına alındı.

Olay, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı ve soruşturma başlatıldı.