İşçi servisinin metrelerce sürüklediği yaşı adam yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
İşçi servisinin metrelerce sürüklediği yaşı adam yaşamını yitirdi
Gaziantep’te geri manevra yapan işçi servisinin altında kalarak metrelerce sürüklenen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi, sokakta geri manevra yaptığı esnada aracın arkasında bulunan 70 yaşındaki İbrahim Taş’ı metrelerce sürükledi.

Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, servisin altında kalan Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim Taş’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının sonrasında Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Servis sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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