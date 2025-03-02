İşçiler kendini yeraltına kilitledi! 'Özelleştirme' isyanı

Ankara'ya yürüyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde "Özelleştirmeyi durdur" çağrısı yapan Çayırhan Termik Santrali işçileri, direnişlerini sürdürüyor.

Madenciler, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine günler kala kendilerini madene kapattı.

İşçiler, kendilerini madene kapatmadan önce video mesajı paylaştı. İşçiler adına konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan, "İyi bir sonuç gelene kadar kendimizi yeraltına kilitlemeye karar aldık" dedi.

"İYİ BİR SONUÇ GELENE KADAR..."

Aslan şunları ifade etti:

"Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize bir dönüş olmadı. Zaman tükendi, 4 Mart yaklaştı. Biz de arkadaşlarla karar aldık. Madencinin sadece iyi gününe değerini bilmesinler. Sonuç, iyi bir sonuç gelene kadar kendimizi yeraltına kilitlemeye karar aldık. Hepimize hayırlı olsun inşallah.

TES-İş adına da "Arkadaşlar, mücadeleye devam ediyoruz. Yeraltına kapanıyoruz. Biz de TES-İş olarak madencilerle birlikte her altına giriyoruz. Gazamız mübarek olsun"