İşçiler ölümden döndü

Kaynak: İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner alanında çıkan yangın paniğe neden oldu. İşçilerin mesaide olması muhtemel bir faciayı engelledi.

Yangın, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteyner alanında çıktı. İnşaat işçilerinin kaldığı konteyner alanındaki yatakhane bölümünde elektrik sobasının devrilmesiyle yangın çıktı.

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Yangını fark edenler hem durumu itfaiye ekiplerine bildirdi hem de müdahaleye başladı. Orman ile itfaiye ekipleri ve işçilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken yatakhane küle döndü.

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Olay yaşandığı sırada işçilerin mesaide olması ise bir facia yaşanmasına engel oldu. Yangınınla ilgili soruşturma sürüyor.

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